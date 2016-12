31 marzo 2014 E' scoppiata la Primavera: sole e caldo

in tutta Italia almeno fino a giovedì Nel fine settimana una perturbazione atlantica, la prima di aprile, raggiungerà la penisola portando precipitazioni e un abbassamento delle temperature Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:20 - Sole e caldo su tutta l'Italia. La Primavera è arrivata e, ancora per qualche giorno, regalerà belle giornate in tutta la penisola. Ma non durerà a lungo: giovedì è infatti previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la prima del mese di aprile, che porterà rovesci e un abbassamento delle temperature, soprattutto al Centrosud.

"Nella prima parte della settimana l’alta pressione garantirà bel tempo e temperature da primavera inoltrata in gran parte del Paese", spiega il meteorologo Flavio Galbiati, che aggiunge: "Da giovedì la situazione potrebbe cambiare con l’arrivo di una perturbazione che porterà un peggioramento in Sardegna e che, secondo le attuali proiezioni, venerdì attraverserà la penisola determinando i suoi maggiori effetti al Centrosud".



Le previsioni per lunedì - Poche nuvole, localizzate in Sardegna e in Sicilia, ma senza precipitazioni. Bel tempo nel resto dell’Italia: potrebbe registrarsi qualche velatura solo sulle cime appenniniche. Temperature stazionarie, con valori massimi primaverili, intorno ai 18-22 gradi quasi ovunque. Venti di debole intensità.



Martedì ancora sole - Bel tempo anche nella giornata di martedì, isole comprese. Qualche velatura al Nord e nuvole basse tra la Liguria e l’alta Toscana.



Mercoledì prime nuvole, poi la perturbazione - L’alta pressione insisterà sull'Italia per tutta la prima parte della settimana. Al via un graduale aumento della nuvolosità al Nordovest e in Toscana nella giornata di mercoledì.



A partire da giovedì si prevede l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica sulla Sardegna, in successiva estensione, venerdì, al resto del Paese. Precipitazioni più probabili al Centrosud, dove scenderanno di qualche grado le temperature.