E' piena estate... per qualche giorno Sole fino a domenica, poi piogge

10:53 - La vera estate è arrivata e, almeno fino a domenica, allieterà tutti gli italiani, da Nord a Sud, interrotta solo da quaalche temporale di calore. Temperature alte che potranno raggiungere anche i 35 gradi. Ma non durerà a lungo: all'inizio della settimana prossima la perturbazione numero 6 del mese di luglio piomberà sull'Italia portando tempo instabile per 48-72 ore su tutta la Penisola. L'Alta pressione tornerà tra mercoledì e giovedì.

"Per alcuni giorni l’estate darà il meglio di sé regalandoci sole e caldo - spiega il meteorologo Simone Abelli - Se si escludono gli immancabili temporali di calore che solitamente costellano i crinali montuosi durante le ore pomeridiane, fino al fine settimana si potrà godere del bel tempo garantito dal consolidamento dell’alta pressione di matrice nord-africana che riuscirà a incunearsi fino ai Paesi centro-orientali del continente. Nel corso della giornata di domenica, mentre il 90% del territorio continuerà a godere del tempo pienamente estivo, all’estremo Nordovest cominceranno ad evidenziarsi le prime avvisaglie di un peggioramento portato da una nuova perturbazione che all’inizio della prossima settimana scivolerà lungo la Penisola portando rovesci e temporali e un brusco calo termico. Da mercoledì tornerà nuovamente l’alta pressione riportando bel tempo sull’Italia.



Le previsioni per giovedì - Sole in tutte le regioni con solo pochi annuvolamenti passeggeri. Possibile qualche rovescio o temporale a carattere isolato e di breve durata che potrà interessare, durante il pomeriggio, le Prealpi lombardo-venete, le Alpi Marittime, l’entroterra fra alta Toscana e Levante ligure, le zone interne del Lazio centro-meridionale, l’Appennino meridionale, i rilievi della Sicilia orientale e i monti della Sardegna. Qualche fenomeno tenderà a propagarsi verso le pianure laziali, le coste calabresi, le coste della Sicilia ionica e in serata anche verso le pianure tra Veneto e Friuli.



Su le temperature - Dopo un luglio insolitamente fresco, le temperature salgono ora oltre la norma con punte dai 28 ai 33 gradi, che potranno successivamente arrivare a 35 gradi, nella maggior parte del territorio. Tra le città più calde Bolzano, Verona e Grosseto con 34 gradi, Aosta, Brescia, Milano, Bologna, Udine, Firenze, Roma, Napoli, Taranto, Alghero, Olbia e Sassari con 33 gradi.



Venerdì di sole e caldo - Venerdì insistono condizioni di tempo soleggiato e caldo ovunque. Solo nel nord della Calabria, tra la Sila e la costa tirrenica, non si esclude ancora qualche locale breve rovescio.



Weekend di beltempo. Aspettando le piogge - Sabato sarà ancora una giornata di sole. Da segnalare solo una tendenza al possibile sviluppo di temporali di calore nel pomeriggio e in serata nelle Alpi occidentali. A causa dell’aumento dei tassi di umidità il clima diventerà sempre più afoso.



Domenica ancora tempo bello, in particolare al Centrosud e lungo le coste dell’alto Adriatico. Al Nord inizio di giornata tranquillo, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità a iniziare dalle regioni di Nordovest a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, la numero 6 del mese: a partire dal pomeriggio aumenterà l’instabilità con il rischio di temporali sui rilievi alpini e appenninici ma con parziale coinvolgimento delle pianure adiacenti di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Non si esclude qualche fenomeno anche in Liguria.



Questa perturbazione atlantica lunedì coinvolgerà anche il Centro e martedì arriverà al Sud. Dopo questa breve fase instabile, da mercoledì sembra profilarsi il ritorno dell’alta pressione.