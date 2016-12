E' il 20 marzo ma è gia Primavera L'equinozio è in anticipo di un giorno

16:27 - "La Primavera inizia il 21 marzo". Sbagliato. Una delle date più amate da grandi e piccini, quella che sancisce, calendario alla mano, la fine del freddo inverno e l'arrivo della stagione più bella, non sempre è quella giusta. Anche in questo 2014, infatti, si anticipa: l'equinozio, ossia il momento in cui i raggi del sole colpiscono perpendicolarmente l'asse terrestre, non cade il 21 marzo bensì alle 17:57, ora italiana, del giorno prima.

Nel giorno dell'equinozio, il sole all'equatore sorge esattamente a Est e tramonta esattamente a Ovest.



L'inizio della Primavera al 20 marzo non è affatto una novità: si tratta infatti del settimo anno consecutivo. E per tornare a vedere le rondini al 21 marzo, come da sempre ci hanno insegnato, bisognerà attendere parecchio: se ne riparla nel 2102.



Come mai la Primavera non inizia più il giorno 21? A dire il vero la data dell'equinozio non è fissa ma è stata arbitrariamente scelta durante il Concilio di Nicea del 325. Una decisione utile a fare in modo che il giorno di Pasqua cadesse sempre la prima domenica successiva al plenilunio seguente all'equinozio primaverile.



Il problema è che l'asse terrestre, a causa della non perfetta sfericità della Terra e della presenza di forze gravitazionali, muta, seppur molto lentamente, il proprio orientamento. Ciò comporta uno spostamento dell'istante esatto che introduce la Primavera, ossia del momento in cui i raggi del Sole cadono perpendicolarmente rispetto all'asse stesso: è la precessione degli equinozi, che porta con sé da un lato l'anticipo dell'equinozio primaverile e dall'altro il ritardo di quello autunnale.



A riequilibrare il calendario, una volta ogni quattro anni, ci pensano i giorni bisestili grazie ai quali l'inizio della Primavera e la fine dell'Estate non si discosteranno mai troppo rispetto alle date scelte per convenzione.