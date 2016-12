E' aprile, niente ombrello: il Nord si gode il sole, il Sud aspetta le nuvole

10:33 - Aprile inizia regalando all'Italia sole e caldo. L'alta pressione insiste sulla Penisola e il solo Centrosud, nei prossimi giorni, rischia di dover fare i conti con qualche nuvola. Venerdì arriverà infatti dalla Spagna una perturbazione, la prima del mese, che non dovrebbe toccare il Nord. Ma durerà poco: domenica è previsto bel tempo sull'intera Penisola. Salgono le temperature, che raggiungeranno livelli da inizio giugno.

"Per il momento il tempo si manterrà stabile e tranquillo grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione che ostacolerà l’avanzata delle perturbazioni, anche se non mancheranno degli annuvolamenti estesi a parte del territorio - spiega il meteorologo Lorenzo Danieli -. Tuttavia, questa struttura cederà improvvisamente aprendo la porta alla perturbazione numero uno di aprile che, con buona probabilità, andrà a investire con più efficacia le regioni del Centrosud, specialmente fra venerdì e sabato".



"In realtà già da giovedì assisteremo a un graduale cambiamento della situazione a causa dei caldi venti di Scirocco che anticiperanno il passaggio del sistema nuvoloso, i quali da un lato favoriranno un crescente aumento delle nubi, dall’altro lato determineranno un sensibile rialzo termico con massime tipiche dell’inizio di giugno al Sud e nelle Isole - prosegue l'esperto -. Il fine settimana si farà perdonare proprio sul finire regalando una giornata di domenica soleggiata non solo al Nord ma anche nelle altre regioni, salvo degli strascichi legati alla coda della perturbazione in allontanamento".



Le previsioni per martedì - Giornata prevalentemente soleggiata con l'eccezione dell'area tra Liguria e alta Toscana dove gli umidi venti dal mare favoriranno l’addensamento di nubi basse. Ma non è prevista alcuna precipitazione.



Il clima resterà leggermente ventilato e relativamente mite ma senza eccessi, con valori massimi in generale compresi fra 16 e 22 gradi.



Mercoledì con qualche nube - Niente piogge ma qualche nuvola, nella giornata di venerdì, in Liguria, Piemonte, Lombardia occidentale e alta Toscana. Sole e cielo sereno nel resto d’Italia. Su Sardegna, Mar Ligure e Tirreno centrale inizieranno a farsi sentire i venti di Scirocco sche faranno salire le temperature, con punte anche vicine ai 25 gradi nel Nord della Sicilia.



Un giovedì da... inizio giugno - Aria d'estate, nella giornata di giovedì, nel Sud Italia. Venti moderati di Scirocco su tutti i mari, localmente anche forti su quelli di Ponente, soprattutto in Sardegna e Canale di Sicilia. Le temperature tenderanno così ad aumentare nelle regioni tirreniche: in particolare, in Sicilia, si potranno superare i 25 gradi nei settori occidentali. Dovrebbe essere la giornata più calda della settimana.



Venerdì la prima perturbazione di aprile - Nel fine settimana una perturbazione dovrebbe raggiungere l'Italia e, in particolare, il Centrosud. Il Nord rimarrà quasi del tutto fuori da questo peggioramento, che comunque non durerà molto: domenica dovrebbe splendere il sole su tutta l'Italia.