Domenica serena su tutta l'Italia In settimana a Sud torna il solleone

10:40 - Nei prossimi giorni sull'Italia "tenderà gradualmente ad espandersi un promontorio anticiclonico di origine nord-africana - spiega il meteorologo Lorenzo Danieli - che porterà un aumento delle temperature soprattutto sulle Isole maggiori e verso fine settimana su tutta l'Italia". Insieme all'aria calda giungerà a tratti anche una nuvolosità che porterà scarse precipitazioni più che altro al Centronord.

Le previsioni per domenica - Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più tra Puglia, Basilicata e Calabria e all'estremo Nordest. Nel pomeriggio un po' di nuvole su Alpi, Appennino ed estremo sud peninsulare, con la possibilità di brevi e occasionali piovaschi sui rilievi di Abruzzo, Molise, Basilicata e alta Calabria; sempre in prevalenza soleggiato altrove.



Temperature massime in leggera diminuzione al Sud e in Sicilia, in lieve aumento al Nordest e pressoché invariate altrove. Previsti 22 gradi per Ancona, Pescara, 23 gradi per Trieste, 24 gradi per Bergamo, Imperia, Rimini, Udine, Venezia, L'Aquila, Campobasso, Bari, Potenza, 25 gradi per Cuneo, Genova, Milano, Novara, Torino, Piacenza, Treviso, Verona, Perugia, Rieti, Viterbo, 26 gradi per Aosta, Brescia, Bologna, Trento, Pisa, Brindisi, 27 gradi per Bolzano, Grosseto, Roma, Catanzaro, Crotone, Lamezia, Lecce, Taranto, Palermo, 28 gradi per Firenze, Napoli, Messina, 29 gradi per Reggio Calabria, Trapani, Alghero, Olbia, Sassari, 30 gradi per Catania e 31 gradi per Cagliari. Venti deboli, per lo più dai quadranti settentrionali con locali rinforzi su Puglia, basso Adriatico e Ionio.



Le previsioni per lunedì - Al Nord il tempo sarà un po' meno soleggiato a causa di una maggiore nuvolosità comunque sempre irregolare soprattutto nella seconda parte della giornata e alternata a schiarite. Tra pomeriggio e sera tendenza allo sviluppo di locali rovesci attorno alle zone montuose, più probabili sulle zone centro-occidentali. Non è escluso in serata qualche locale sconfinamento sulla pianura piemontese. Al Centrosud prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso salvo il passaggio di qualche velatura e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. Temperature in generale stazionarie o in leggero aumento, in particolare in Sardegna dove arriveranno venti di Scirocco e potranno essere superati i 30 gradi.



La tendenza - Nel resto della settimana il tempo sarà in generale discreto, specie al Centrosud. Martedì tempo prevalentemente soleggiato in tutta Italia, qualche nube in più sul Nordovest, aree montuose, Sardegna orientale; occasionali rovesci su aree alpine, prealpine, Piemonte e Appennino centrale. Temperature minime in aumento, venti ancora deboli. In seguito avremo ancora tempo abbastanza buono, nonostante alcuni passaggi nuvolosi che specialmente al Centronord potranno occasionalmente dare luogo a qualche breve pioggia. Le temperature aumenteranno, in modo particolare verso la fine della settimana a causa dei venti di Scirocco. Nel prossimo fine settimana le temperature potrebbero aumentare ulteriormente al Sud, in Sardegna e Sicilia, fino a sfiorare i 35°C sulle Isole.