15:36 - Il weekend si chiude con una domenica di caldo e sole su tutto il Paese. "Solo il Nordovest - sottolinea il meteorologo Daniele Izzo - resterà esposto alle infiltrazioni di aria instabile che non rappresentano altro che la parte più avanzata di una nuova perturbazione atlantica in lento avanzamento verso le Alpi". Gli effetti di questo sistema nuvoloso saranno visibili soprattutto al Nord, dove da lunedì tornerà l'instabilità.

Domenica di sole e caldo al Nordest e al Centrosud - Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo poche eccezioni come in Toscana e a ridosso dei rilievi dove ci sarà qualche nuvola in più. Sulle regioni nord-occidentali, invece, si cominceranno a sentire gli effetti dell'avvicinamento di un sistema nuvoloso che determinerà un po' di annuvolamenti sparsi specie in Liguria, Piemonte e in montagna: fra pomeriggio e sera rovesci e temporali si svilupperanno sulle aree alpine che incorniciano il Nordovest, e tenderanno ad interessare parte delle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Temperature massime senza variazioni importanti, solo in leggero calo al Sud: massime pomeridiane in generale tra 28 e 32 gradi con punte di 34-35 in Sicilia gradi nelle aree lontane dalle coste.



Lunedì al mattino nuvolosità irregolare al Nordovest - Possibili rovesci o temporali su centro-nord Piemonte e nord-ovest Lombardia. In giornata rovesci e temporali sparsi su Piemonte, alta Lombardia, nord della Sardegna. Dalla sera rovesci e temporali in gran parte del Nord e sulla Toscana. Temperature quasi ovunque in rialzo, stazionarie o in lieve calo al Nordovest e in Sardegna. Venti per lo più deboli.



La tendenza per la settimana - I giorni successivi a lunedì vedranno un tempo condizionato da una circolazione di bassa pressione centrata sulla Germania, che coinvolgerà maggiormente il Nord Italia, in forma più marginale e saltuaria le regioni centrali. Al Nord, quindi, condizioni di variabilità e temporanee fasi instabili, più frequenti sulle zone montuose e al Nordest. Al Centro instabilità molto più localizzata e occasionale lungo l’Appennino. Al Sud correnti occidentali decisamente più asciutte, con tempo buono e temperature che, in aumento, entro mercoledì si assesteranno su valori vicini alla norma. Maggiori dettagli verranno diffusi nei prossimi aggiornamenti.



Dal mondo, focus sul tifone Neoguri - Il tifone Neoguri, in pieno Oceano Pacifico, si sta muovendo con venti fino a 240 km/h. Neoguri, si sta ulteriormente intensificando, puntando verso le isole Okinawa, per poi dirigersi con buone probabilità verso il Sud del Giappone (in particolare, verso l’isola di Kyushu), dove potrebbe arrivare con categoria 4 (se dovesse essere confermato ciò, Neoguri sarebbe uno dei tifoni più potenti a toccare il Giappone negli ultimi anni). Entro le prossime 24 ore toccherà addirittura categoria 5, ossia la forza distruttiva massima per un tifone.