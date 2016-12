Domenica di sole al Centronord All'estremo Sud tempo instabile

11:16 - Il tempo resta instabile solo all'estremo Sud, dove si fanno ancora sentire gli effetti del vortice posizionato nel Mediterraneo orientale. "Questo vortice - spiega il meteorologo Daniele Izzo - lunedì e martedì continuerà a richiamare correnti di aria fresca dai Balcani verso le regioni adriatiche e meridionali, portando nuvole e, al Sud e in Sicilia, anche qualche pioggia. Da mercoledì tornerà il bel tempo anche in tutto il Centrosud".

Le previsioni per domenica - Sole diffuso al Nord con prevalenza di cielo sereno; prevarrà il bel tempo anche nelle regioni centrali e in Sardegna ma con un po' di nuvolosità sparsa nelle zone interne del Centro e tra Abruzzo e Molise; schiarite anche lungo le coste di Puglia, Campania e ovest Sicilia; nuvoloso altrove con qualche pioggia sull'Appennino meridionale, quota neve intorno ai 1200-1300 metri, Calabria e Sicilia; rischio temporali nell'isola. Ventoso al Centrosud per venti dai quadranti nord-orientali.



Bolzano la città più calda - Temperature massime in lieve rialzo, con punte vicine ai 20 gradi al Nord, in Toscana e Lazio. Previsti 19°C a Milano, Torino. Udine, Treviso, 20°C a Genova e Verona, 23°C a Bolzano che sarà ancora oggi la città più calda d'Italia. Previsti 18°C a Firenze, Roma e Sassari. Solo 8°C a Campobasso. Valori inferiori al Sud, condizionato dall'aria più fresca veicolata dal vortice di bassa pressione: 16°C a Bari, Catanzaro, Catania e Olbia, 17°C a Cagliari. Anche domani forte escursione termica al Nord: ad Aosta si passerà dai -1°C dell'alba ai 17°C del pomeriggio, a Bolzano dai 2°C ai 21 e a Trento dai 2°C ai 19°C.



La tendenza - Tra questa notte e domani il nucleo instabile verrà rinvigorito e verranno coinvolti anche il medio Adriatico e il medio Tirreno. Lunedì sarà meno soleggiato sulle regioni tirreniche e al Nordovest, per venti orientali che porteranno più umidità soprattutto sulla Valpadana occidentale). Rischio di possibili precipitazioni nelle zone interne appenniniche del versante adriatico ma anche in Puglia, Calabria, Sicilia, sud Sardegna. Possibili piogge locali nel basso Lazio (il nucleo instabile infatti si muoverà da est verso ovest). I fenomeni saranno comunque in esaurimento a fine giornata. Ancora ventoso al Centrosud, per venti di Grecale da nordest. Le temperature massime subiranno un calo lieve e generale, localmente più sensibile al Nord.



Martedì bello al Nord, possibili annuvolamenti soltanto al mattino lungo Adriatico, al Centro cielo poco nuvoloso. Nuvolosità variabile Sud e Isole, instabilità con locali rovesci o temporali su Sardegna meridionale, zone interne della Sicilia e zone interne e sud della Calabria. Temperature in ulteriore aumento al Nordovest.



Mercoledì l'alta pressione raggiungerà anche il Sud e il tempo si stabilizzerà sulle regioni meridionali. Non ci sarà rischio di pioggia e sarà particolarmente soleggiato al Centronord.



Anche giovedì la situazione sarà tranquilla, con tempo stabile ovunque e temperature primaverili. Nella giornata di venerdì possibile aumento dell'instabilità solo sulle Isole, a causa di un vortice di bassa pressione che dal Nord Africa potrebbe risalire verso nord. Si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.