15:46 - Arriva il via libera della commissione Giustizia della Camera al disegno di legge per il divorzio breve. Il testo, approvato a larga maggioranza dai componenti della commissione, arriverà in Aula il 26 maggio. Si prevede una riduzione dei tempi a dodici mesi in caso di contenzioso e a sei per le separazioni consensuali.