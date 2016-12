13:19 - Marcello Dell'Utri si presenterà lunedì mattina, molto presto, di fronte al magistrato libanese a Beirut, nell'udienza preliminare per la convalida del suo arresto. A dichiararlo sono state fonti della polizia libanese nella capitale, dopo che l'ex senatore è stato fermato in un hotel, in seguito all'emissione del mandato di cattura internazionale nei suoi confronti.