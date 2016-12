15:53 - "Tengo a precisare che non intendo sottrarmi al risultato processuale della prossima sentenza della Corte di Cassazione". Marcello Dell'Utri, su cui pende una richiesta di custodia cautelare in carcere, spiega all'Ansa le ragioni per cui è irreperibile: "Qualche settimana fa ho subito un intervento di angioplastica. Trovandomi in condizioni di salute precarie sto effettuando ulteriori esami e controlli".