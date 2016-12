Delitto Scazzi, la mamma di Sarah: "Sabrina confessi così starà meglio"

13:08 - "Sabrina sta male solamente perché ha la coscienza sporca. Se decide di confessare non potrà che stare meglio". Lo afferma Concetta Serrano, mamma di Sarah Scazzi, la quindicenne uccisa il 26 agosto 2010 ad Avetrana (Taranto). Le parole della donna sono riferite dai legali della famiglia Scazzi, Nicodemo Gentile e Antonio Cozza.

Per il delitto la Corte d'assise di Taranto ha condannato all'ergastolo la cugina di Sarah, Sabrina Misseri, e la mamma della ragazza, Cosima Serrano. Benché siano trascorsi nove mesi dalla lettura del dispositivo della sentenza, la Corte d'assise non ha ancora depositato le motivazioni della sentenza. Anche per questo motivo i difensori della giovane, Franco Coppi e Nicola Marseglia, hanno chiesto alla Corte di assise di scarcerare Sabrina. All'istanza la Procura ha già dato parere negativo.