Dalle Alpi alla Sicilia, sole su tutta l'Italia

10:29 - Da Nord a Sud brilla il sole sull'Italia. Merito dell'alta pressione, che si è imposta su quasi tutta la penisola. Qualche nube solo nelle aree interne delle Isole, dove è possibile anche qualche rovescio. Il bel tempo porta con sé, tuttavia, anche qualche problema: resta elevato il rischio valanghe mentre l’accumulo delle sostanze inquinanti nei bassi strati, soprattutto nelle grandi zone urbane e in Val Padana, inizia a preoccupare.

“Per alcuni giorni saranno dominanti gli effetti dell’alta pressione che, oltre a continuare ad occupare gran parte del continente e il Nord Italia, si estenderà anche verso le regioni meridionali allontanando così l’area di instabilità la quale andrà a stabilirsi sul Nord Africa.” Parola del meteorologo Flavio Galbiati, che aggiunge: “In realtà l’estremo Sud e le Isole verranno ancora lambiti da qualche annuvolamento, in particolare tra venerdì e sabato, ma in generale prevarrà il sole e il clima primaverile in quasi tutto il Paese. Da rimarcare la notevole escursione termica fra l’alba e le ore centrali del giorno: infatti, in molti casi si partirà da temperature di poco sopra lo zero per arrivare a massime anche fino a 20 gradi.”



Le previsioni per mercoledì - Tempo stabile, non solo al Nord, ma anche nelle altre regioni: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nube persisterà sulle isole maggiori e all’estremo Sud, ma con solo dei brevi piovaschi localizzati nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Venti moderati orientali nel canale di Sardegna, di Maestrale nel canale d’Otranto.



Su le temperature: previsti picchi intorno ai 20 gradi al Nord. Rialzo termico più sensibile al Centrosud, con 2-4 gradi in più rispetto a ieri. Forte l'escursione termica tra mattino e pomeriggio. Aosta passa da 1 a 16 gradi, Milano da 6 a 18, Bolzano da 2 a 21.



Preoccupa l'inquinamento - L'alta pressione, combinata a una debole ventilazione, favoriscono l’accumulo delle sostanze inquinanti nei bassi strati soprattutto nelle grandi zone urbane e in Val Padana. Martedì a Milano il livello di Pm10 in centro città era in tutte le centraline superiore alla soglia limite di 50µg/m3.



Valanghe: rischio elevato - Le alte temperature rendono più probabili slavine e valanghe: grado 3, marcato, e grado 2, moderato, sulla maggior parte dell’arco alpino.



Verso un weekend soleggiato - L'area di alta pressione giunta sull'Italia bloccherà per diversi giorni le perturbazioni atlantiche garantendo bel tempo. Giovedì soleggiato ovunque, qualche nube innocua in più solo sulle due Isole a causa di una depressione tra l’Algeria e la Tunisia. Venti deboli con rinforzi sul Canale di Sardegna. Temperature in lieve aumento sopratutto al Centrosud.



Anche venerdì prevalenza di bel tempo, particolarmente al Centronord. Alcuni annuvolamenti solo nel sud della Sardegna e in Sicilia associati a rare precipitazioni in Sicilia dalla seconda parte del giorno.



Nel fine settimana il tempo sarà bello su tutta Italia anche se tenderà a instaurarsi un flusso di correnti nord occidentali con effetti marginali: nubi in aumento solo sulle Alpi con qualche pioggia nel nord dell’Alto Adige.