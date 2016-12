12:36 - Non solo Milano. Tutto il Nord Italia fa i conti con il maltempo che, in molte zone, ha causato inondazioni, allagamenti e tantissimi disagi. Dal Veneto all'Emilia Romagna, non si contano le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine e sono tante le ripercussioni sulla viabilità, soprattutto nelle città più grandi.