14 marzo 2014 Da nord a sud è tempo di primavera

Sole e caldo almeno fino a mercoledì Tempo stabile e alta pressione insistono sull'Italia. Salgono ancora le temperature, marcato il rischio di valanghe sull'arco alpino Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:44 - L'alta pressione insiste sull'Italia e, nei prossimi giorni, regalerà da nord a sud tanto sole un rialzo delle temperature massime, che supereranno le medie di periodo portando a forti escursioni termiche. La stabilità proseguirà almeno fino a metà della prossima settimana, quando una perturbazione potrebbe colpire il Nord del Paese. Marcato il pericolo di valanghe sull'arco alpino.

"L’ultima parte della settimana vedrà una prevalenza di tempo bello e temperature miti, grazie all’alta pressione che si estende su gran parte della nostra Penisola - spiega il meteorologo Giovanni Dipierro -. Solo all’estremo Sud e nelle Isole, fino a sabato, insisteranno un po’ di nuvole ma quasi senza piogge per la vicinanza di una depressione africana".



"Tra la fine di sabato e la mattina di domenica una modesta perturbazione lambirà le Alpi di confine. All’inizio della prossima settimana l’alta pressione garantirà ancora tempo bello e stabile, con un ulteriore aumento delle temperature che porterà sull’Italia anche un po’ di caldo fuori stagione. Tra mercoledì e giovedì tempo meno soleggiato con un po’ più di nuvole in Pianura Padana, Liguria e Toscana", conclude Dipierro.



Le previsioni per venerdì - Qualche nube solo in Calabria e nelle Isole, con poche piogge intorno allo Stretto, in Sicilia e nel Cagliaritano. Sole invece sul resto d’Italia. Venti orientali nei Canali delle Isole.



Temperature sopra le medie stagionali - E' un marzo particolarmente caldo: i valori pomeridiani raggiungono infatti i 20 gradi. C'è molta escursione termica con le temperature minime, in alcuni casi si arriva fino a 20 gradi di differenza.



Marcato rischio valanghe - Ancora alto il rischio valanghe: da grado 3, marcato, a grado 2, moderato, su gran parte delle Alpi.



Un sabato di poche nubi - Sole su quasi tutta la Penisola nella giornata di sabato. Poche nuvole irregolari nelle Isole, con occasionali piovaschi sui monti della Calabria. Verso sera un po’ di nubi alte sconfineranno verso il sud delle Alpi. Temperature in lieve aumento al Nordovest, in Emilia e Medio Adriatico. Venti in intensificazione nella seconda parte della giornata nelle vallate alpine.



Domenica brillerà il sole - Domenica tempo soleggiato quasi dappertutto; un po’ di nubi solo sui settori di confine delle Alpi centro-orientali e nel sud-ovest della Sardegna. Temperature massime senza grandi variazioni e generalmente superiori alla norma.



Bel tempo fino a metà settimana - Tempo stabile e prevalentemente soleggiato sull'Italia almeno fino a metà della prossima settimana. Lunedì dovrebbe essere la giornata più calda al Centronord con valori che in alcuni casi supereranno i 20 gradi. Tra mercoledì e giovedì tempo meno soleggiato al Nord e in Toscana ma senza fenomeni di rilievo. Questa situazione potrebbe annunciare un fine settimana con un tempo un po’ meno stabile con un possibile calo delle temperature.