06:21 - Maxi sequestro di armi in un'abitazione di Caraglio, nel Cuneese. Lo ha effettuato la squadra mobile della questura di Cuneo, che ha arrestato l'ex titolare di un'armeria. L'uomo, costretto a chiudere per motivi economici, ha continuato la propria attività clandestinamente. Ingente il quantitativo di armi sequestrate, alcune modificate per sparare a raffica ed essere ancora più devastanti.