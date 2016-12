20:14 - E' stato trovato vivo dai soccorritori dopo 12 ore di ricerche uno dei due dispersi sotto il crollo della palazzina a Matera. Si tratta di un ingegnere di 57 anni. L'uomo si trova ancora sotto le macerie e i soccorritori scavano per liberarlo. All'appello ora manca la ragazza di 31 anni, assistente in un centro per disabili.