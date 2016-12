Crocifissa, ipotesi maniaco seriale

14:45 - Sembra farsi sempre più strada l'ipotesi che dietro la donna uccisa e crocifissa a Calenzano ci sia la mano di un maniaco seriale. I carabinieri hanno infatti individuato lo stesso Dna per 3 episodi analoghi, avvenuti tra 2011 e 2013 in provincia di Firenze, che videro altrettante prostitute aggredite e violentate, anche con sevizie. Il Dna è stato ricavato dalla saliva che il maniaco ha lasciato sul nastro adesivo usato per bloccare le vittime.