10:00 - Sono circa 40 le persone, tra magistrati, periti del tribunale, avvocati e consulenti, che saliranno a bordo della Costa Concordia per un sopralluogo utile per il processo contro Francesco Schettino per il naufragio del 13 gennaio 2012. "Diamo la possibilità a tutte le parti di vedere in loco la plancia di comando", ha spiegato l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo dei periti del tribunale, che guiderà il sopralluogo.