Costa Concordia, la rotta dell'ultimo viaggio

09:24 - Un viaggio lungo cinque giorni porterà il relitto della Costa Concordia dall'Isola del Giglio a Genova. "Il viaggio inizierà verso est. La nave procederà a due nodi" poi farà rotta "verso nord per dirigersi verso il porto di Genova", ha spiegato il regista dell'operazione di spostamento, Nick Sloane. "Per l'arrivo a Genova prevediamo sabato sera e l'entrata in porto domenica mattina".