16:14 - Al Giglio i lavori per il rigalleggiamento della Costa Concordia proseguono: allo stato attuale la nave è riemersa di circa 6 metri. Quando si arriverà a otto anche il ponte 4, quello chiamato Grecia (dove i soccorsi recuperarono più vittime), sarà fuori dall'acqua e si vedrà anche la prua. Intanto il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha confermato che la Concordia partirà martedì per il so ultimo viaggio verso Genova.