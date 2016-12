Corona, la speranza del fratello: "Potremmo chiedere la grazia"

19:19 - Un hashtag, #graziapercorona, nato come uno scherzo. Uno scherzo che, però, pian piano sta prendendo sempre più spazio nella realtà. Su Twitter aumentano i favorevoli alla grazia per Fabrizio Corona: personaggi illustri, come Fiorello, e non. Un'Italia che adesso si sta schierando al fianco del Re dei Paparazzi.

Scatenata questa idea sul web è venuto spontaneo capire cosa ne pensavano i familiari. A parlare ai nostri microfoni è Federico, fratello di Fabrizio: "I nostri avvocati ci stanno lavorando, molto probabilmente si finirà per chiedere la grazia... vedremo la cosa più opportuna".



Guardando poi le pene dei vari carcerati è difficile non fare un paragone: "c'è una grossa differenza tra i reati commessi da mio fratello e da quelli al 41bis... vederlo come un 'ndranghetista è davvero una cosa che non possiamo accettare".



Difficile dargli torto, tanto che adesso Corona ha molte persone dalla sua parte: "Senza dubbio mio fratello non deve più stare in carcere... ha già pagato quello che doveva pagare... se non ci fosse sentenza per estorsione aggravata sarebbe già fuori dal carcere".