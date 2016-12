Coppia lesbo con due figlie si separa: una delle mamme perde ogni diritto

09:29 - "Le nostre bimbe hanno due mamme, ma per lo Stato una delle due non è nessuno". E' la denuncia di Francesca e Alessandra, una coppia lesbo con due gemelle che ora si trova a dover affrontare la fine di un amore e un buco legislativo che non riconosce diritti a chi è nella loro situazione. "L'unica a essere riconosciuta legalmente sono io, come madre biologica", racconta Francesca, figlia del cantante Roberto Vecchioni, al settimanale "Oggi".

Proprio mentre nel governo si discute dell'approvazione delle unioni civili, la storia di queste due mamme porta alla luce tutti i limiti della situazione attuale. "Purtroppo i diritti delle nostre figlie e i nostri, così come i doveri che abbiamo verso di loro, ce li dobbiamo garantire da soli", spiega Francesca Vecchioni. "In un momento difficile come quello di una separazione, solo la buona volontà e l'impegno delle persone possono colmare un vuoto legislativo enorme".