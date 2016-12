Concordia, ecco come è composto il convoglio di navi che scorta il relitto

09:23 - Un convoglio lento, cinque giorni di navigazione ad appena due nodi all'ora, aperto da una nave avvista-cetacei. La Costa Concordia nel suo ultimo viaggio non è trainata solo dai rimorchiatori, ma è accompagnata da un nutrito naviglio: a transitare per primo, come una specie di apripista, c'è un avvistatore di cetacei con biologi marini e esperti naturalisti.

Loro osservano l'orizzonte per segnalare l'eventuale passaggio, anche collettivo, di mammiferi marini, balenottere, delfini. E se dovesse succedere, il corteo col relitto, con le altre imbarcazioni al seguito, dovrà rallentare. Il percorso per Genova infatti attraversa il 'Santuario dei cetacei', cosiddetto proprio per la ricca presenza di questi esemplari nell'Alto Tirreno.



I rimorchiatori che trainano la nave sono della marineria di Genova: due in testa, altri due a stabilizzare il relitto a poppa. Numerose le imbarcazioni di appoggio con a bordo personale tecnico pronto ad intervenire per ogni evenienza. Presenti, inoltre, mezzi nautici delle forze dell'ordine, a partire dalla guardia costiera, anche per tenere a distanza i natanti dei diportisti che con grossa probabilità - considerato anche il periodo estivo - potrebbero muoversi dai vicini porti di Toscana, Liguria e Corsica per avvicinarsi ad osservare il transito della nave e magari accompagnarla per un tratto.