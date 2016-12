27 luglio 2014 Concordia, curiosi sul lungomare di Genova Sull'A10 in molti rallentano per guardare Diversi automobilisti e anche conducenti di mezzi pesanti si sono fermati per assistere alla manovra di ingresso in porto della nave Tweet google 0 Invia ad un amico

14:34 - Tanta gente assiste alle manovre per l'ingresso in porto della Costa Concordia sul lungomare di Genova. Poche le imbarcazioni da diporto uscite in mare per osservare a distanza consentita le manovre. Si registrano invece pesanti disagi sull'autostrada A10 nel tratto tra Voltri e Pegli per molti automobilisti e anche conducenti di mezzi pesanti che si stanno fermando o rallentano la velocità per assistere alle manovre del relitto di Costa Concordia. I curiosi hanno fermato i loro veicoli a lato strada, compiendo una manovra vietata, e per questo rischiano una pesante multa.