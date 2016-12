Concluso l'incontro Papa-Meriam

14:18 - E' durato circa mezz'ora l'incontro tra Francesco e la sudanese Meriam, accompagnata dal marito e dai figli, a casa Santa Marta. Il Papa, ricevendola in un clima definito di "grande serenità", l'ha ringraziata per la sua "testimonianza di fede" e la sua "costanza". Lo riferisce il portavoce padre Federico Lombardi. "L'incontro - ha aggiunto - vuole essere un segno di vicinanza per tutti coloro che soffrono a motivo della loro fede e della pratica di fede".