Compra due pagine di giornale per l'anniversario: "Stasera ristorante?"

15:17 - Non sarà un lunedì facile per i mariti di tutta Italia abituati a regalare all'anima gemella, per l'anniversario, al più qualche fiore. Come competere con Olimpio, il marito innamorato che ha messo mano al portafogli e sborsato migliaia di euro per acquistare due intere pagine su Corriere della Sera e La Repubblica? Un modo originale e non certo a buon mercato per fare gli auguri alla moglie Letizia e per chiederle: "Stasera andiamo al ristorante?".

Olimpio ripercorre, in poche righe, l'inizio della sua storia d'amore con Letizia. Lei che compare all'improvviso mentre lui, sotto il sole, legge un giornale. Lui che trova coraggio e si svela: "Sei come un goal all'ultimo minuto", convinto di non rivederla mai più per il paragone calcistico. Lei che invece sorride dando così inizio alla loro nuova vita.



Ecco il testo della lettera a tutta pagina, una dichiarazione d'amore in grande stile tra complimenti di ogni genere e un filo di ironia:



Letizia, amore mio, te lo ricordi?

Era il dieci marzo e c'era il sole. Io leggevo la Gazzetta, tu sei apparsa all'improvviso, ti ho guardata e ti ho detto: "Sei come un goal all'ultimo minuto: non te lo aspetti, per questo è così bello". Invece di arrabbiarti mi hai sorriso, e io mi sono innamorato.

Amo la tua voce quando canti, i tuoi capelli rossi, le tue ciglia lunghissime, il modo in cui sai dare fuoco al mio cuore e anche quelle strane ricette con cui cerchi di dar fuoco alla casa.

La più effervescente, unica, bellissima moglie che si possa desiderare.

Buon anniversario Letizia.

Ps: per sicurezza, ti va se per cena andiamo al ristorante?

Con amore, tuo marito Olimpio