Como, prof vuole leggere il kamasutra in classe: dieci giorni di sospensione

18:13 - Una professoressa di musica, 54enne, è stata sospesa per dieci giorni dall'insegnamento dopo aver chiesto a uno studente di portare il Kamasutra in classe per leggerlo insieme agli altri compagni. La vicenda è avvenuta nella scuola media Parini di Como, ed è stata raccontata dal quotidiano La Provincia.

Stando a quanto riferito dai genitori di alcuni studenti, durante le ore di lezione la professoressa avrebbe mostrato agli alunni video poco "scolastici" e avrebbe usato Internet con molta leggerezza chiedendo l'amicizia dei ragazzi su Facebook e condividendo immagini un pò equivoche. L'insegnante comunque, già nel 2005 era stata accusata per un caso analogo avvenuto nella scuola secondaria di Cantù: si era infatti spogliata davanti agli alunni e aveva mostrato il seno suscitando diverse polemiche ma cavandosela con la piena assoluzione dopo un'indagine interna. Adesso invece gli accertamenti del caso sono stati affidati alla preside della Parini, ma non tutti i colleghi dell'istituto sono convinti della veridicità dell'accaduto.