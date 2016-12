Cogne, una nuova perizia rivela: la Franzoni è socialmente pericolosa

22:27 - Anna Maria Franzoni è socialmente pericolosa: lo sostiene la perizia psichiatrica sul rischio di recidiva, redatta da Augusto Balloni, incaricato dal tribunale di sorveglianza di Bologna. Lo rivela la trasmissione "Quarto Grado". Soffrirebbe di un "disturbo di adattamento" per "preoccupazione, facilità al pianto, problemi di interazione con il sistema carcerario" perché continua a proclamarsi innocente.

La perizia, pur rilevando condizioni di pericolosità sociale dall'esame della personalità della donna, non si sarebbe soffermata nello specifico sul rischio di recidiva di omicidio. Nelle circa 80 pagine di studio si tratta infatti (rispondendo al quesito posto dal Tribunale di Sorveglianza) di pericolosità sociale come presunzione che la mamma di Cogne possa commettere reati in genere.



La Franzoni, che sta scontando una condanna a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele, ha accettato di sottoporsi alla perizia, incontrando il perito Augusto Balloni e il consulente di parte, Pietro Pietrini, una decina di volte.