Coda d'inverno in tutto il centro-nord Neve e grandine: il traffico va in tilt

21:46 - Neve, pioggia e grandine su gran parte d'Italia in questa prima domenica di primavera. Imbiancati ampi tratti dell'autostrada del Brennero, come anche Valtellina e Valchiavenna, mentre una forte grandinata si è abbattuta in Toscana su un tratto della Firenze-Siena, causandone la chiusura temporanea, con lunghe code sulla A1 intorno a Firenze. Atmosfera natalizia a Cortina, dove sono caduti venti centimetri di neve in centro.

Firenze, forte grandinata: chiuso un tratto dell'Autopalio - Una forte grandinata ha comportato la chiusura temporanea del tratto tra Poggibonsi e Tavarnelle Val di Pesa della superstrada Firenze-Siena, l'Autopalio, dove si sarebbe formato uno strato fino a sei centimetri di pallini di ghiaccio. Sempre a causa della grandinata si sono formate code fino a 8 chilometri in A1 tra i caselli di Firenze sud e Incisa.



Sull'Autopalio, l'Anas ha fatto sapere di essere intervenuta, in collaborazione con la Polstrada, con mezzi spargisale per ripristinare la circolazione il prima possibile in piena sicurezza. Intanto a Firenze ci sono stati vari interventi della polizia municipale per transenne, calcinacci e arredi urbani finiti a terra a causa del forte vento. In collina, a Settignano, è caduto anche un albero su un'auto in sosta: non sono segnalati feriti.



Valanga nel Bergamasco a 30 metri da case - Paura a Fiumenero, contrada di Valbondione (Bergamo), dove una valanga formata da neve, terra, sassi e piante è caduta, interrompendo la pista ciclabile e fermandosi nel fiume Serio sottostante, a una trentina di metri dalle case. I residenti sono preoccupati. In quota sta infatti ancora nevicando e il canalone potrebbe trasformarsi in un imbuto pronto a scaricare di nuovo a valle. Il rumore della valanga è stato avvertito anche a grande distanza.



Torino-Savona, neve sulla A6 - E' arrivata la neve invece sull'autostrada A6 tra Altare e Priero sull'Appennino ligure-piemontese, dove sono entrati in azione i mezzi spargisale e spazzaneve. Sulla stessa autostrada tra Savona e Altare si è verificato un tamponamento tra cinque auto con tre feriti che sono stati accompagnati all'ospedale San Paolo di Savona. Nevica anche sul resto dell'entroterra savonese e in particolare nell'Alta Val Bormida, sul Beigua e sul passo del Faiallo con temperature scese a picco. A Savona la pioggia insistente ha anche fatto cadere cinque corridori impegnati nella Milano-Sanremo.



Neve al Brennero, turisti tedeschi in coda per il rientro - Nevica inoltre sull'autostrada A22 del Brennero da Vipiteno al confine con l'Austria, dove si sono formate code fino a 6 chilometri in direzione nord: si tratta di turisti tedeschi che fanno rientro a casa dopo soggiorni di vacanza sulle piste da sci. Rallentamenti e code anche su altre strade che collegano le principali località sciistiche, ad esempio sulla strada statale della Val Pusteria in direzione del casello autostradale. Il limite della neve della provincia varia dai 1.200 ai 1.500 metri di quota ed è previsto in discesa a sera fino a 700-1.000 metri di altitudine. Chiusi per motivi di sicurezza i passi Giovo, Fedaia e Rolle. V Il pericolo di valanghe viene segnalato in aumento da debole a moderato.



Coda d'inverno in Valtellina e Valchiavenna - Sono tornate in pieno inverno Valtellina e Valchiavenna, con fitte nevicate al di sopra degli 800 metri e pioggia battente sul fondovalle. Le temperature sono cadute dovunque: pochi gradi sopra lo zero nelle zone più pianeggianti. Neve anche a Sondrio. I vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio hanno già effettuato diverse uscite per la caduta di piante sulle strade: a Boirolo, frazione di Tresivio, e San Giuseppe, il territorio di Chiesa in Valmalenco. In questa zona gli alberi sono precipitati su un cavo della corrente: interrotta l'erogazione dell'energia elettrica.