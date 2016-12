Cinque Terre, getta un bimbo sotto la doccia fredda: turista Usa a giudizio

23:29 - Robert Andrew Smith, 51enne di Boston, è stato rinviato a giudizio dalla procura di La Spezia per i reati di violenza privata e lesioni personali commessi ai danni di un bambino di 9 anni, accusato dall’uomo di averlo disturbato mentre prendeva si rilassava sulla spiaggia dello stabilimento balneare “Bagni Alga” di Monterosso.

Il turista americano avrebbe afferrato il bambino per i capelli e con forza lo avrebbe trascinato sotto la doccia, costringendolo a sopportare il getto d’acqua fredda. La scena è stata osservata dagli altri bagnanti che hanno immediatamente allertato i carabinieri della stazione locale e denunciato l'americano all’autorità giudiziaria. L'uomo dovrà ritornare in Italia per difendersi dalle accuse di violenza privata e lesioni personali. Rischia alcuni mesi di condanna e soprattutto il risarcimento per i danni morali e materiali provocati al giovane bagnante.