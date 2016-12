Cibo in cambio di sesso con 16enne Arrestati a Torino due anziani

12:03 - Piccole somme di denaro, sigarette, ma soprattutto cibo, pranzi o cene: così due anziani, di 75 e 77 anni, pagavano una 16enne, molto povera, di Settimo Torinese per avere con lei rapporti sessuali. La vicenda è stata scoperta dai carabinieri che hanno arrestato i due, uno dei quali già condannato in passato per violenza sessuale ai danni di un familiare. L'accusa è quella di induzione alla prostituzione.