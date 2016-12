Christiane Seganfreddo avvistata a Genova

19:30 - Christiane Seganfreddo, la donna scomparsa il 30 dicembre scorso dalla sua casa di Aosta dopo aver scoperto di avere una malattia agli occhi, è stata avvistata nel capoluogo ligure, a Genova, nei pressi di due differenti stazioni ferroviarie. Da circa un mese si sono perse le tracce dell'insegnante d'arte di scuola media, e ora, grazie a queste due segnalazioni, si potrebbe dare una svolta al caso.

Una ragazza venticinquenne ha dichiarato alla polizia di aver individuato la 43enne alla stazione di Porta Principe, mentre un uomo ha invece allertato gli investigatori sulla presenza della donna alla stazione di via Francia, che si trova proprio tra Principe e Sampierdarena. Le segnalazioni dei due potrebbero essere plausibili e coincidere, dato che i luoghi dell'avvistamento sono a poche centinaia di metri di distanza, l'unica divergenza è sulla giacca indossata dall'insegnante, che in un caso è gialla e nell'altro verde. A dare l'allarme della scomparsa di Christiane Seganfreddo, madre di un bimbo di due anni, era stato il marito. La mattina del 30 dicembre l'uomo aveva trovato il letto della moglie vuoto, mancavano anche la sua carta d'identità e poche centinaia di euro. A fronte di altre segnalazioni avvenute nei giorni scorsi in varie città italiane, ritenute non attendibili, gli inquirenti stanno visionando attentamente le dodici ore di registrazione delle telecamere di sorveglianza poste nelle stazioni ferroviarie per accertarsi che le segnalazioni fatte siano veritiere.