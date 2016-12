Chiara Rizzo sull'aereo che la porta a Roma: "Non sono l'amante di Scajola"

15:44 - "Non sono l'amante di Claudio Scajola". Chiara Rizzo, sul volo che da Genova la porta a Roma prima di essere condotta in carcere a Reggio Calabria, nega ancora una volta le voci di una sua relazione con l'ex ministro. La moglie dell'ex parlamentare Amedeo Matacena smentisce anche le indiscrezioni sul fatto che sia la nuova compagna del costruttore Francesco Bellavista Caltagirone, finito nei guai per la vicenda del porto di Imperia.

Ripresa dalla telecamere del Secolo XIX, la Rizzo difende quanto compiuto nell'ultimo anno. "Non potevo fare altro. Prima viene la famiglia", dice parlando con la persona che le siede accanto sull'aereo. "Mi serviva aiuto: eravamo senza soldi. In questa storia la gelosia non c'entra niente!", aggiunge. E ancora: "Vogliono solo infangare mio marito e la sottoscritta".