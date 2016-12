Cesaro:Camera autorizzi mio arresto

14:18 - "Grande è la mia amarezza di fronte a un'accusa ingiusta". Lo afferma l'ex presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, sulla richiesta di arresto da parte dei pm napoletani per presunti legami con i Casalesi. "Come già anticipato, chiederò che la Camera autorizzi l'esecuzione del provvedimento", aggiunge il deputato di Forza Italia. "Avrò così la possibilità di difendermi fiducioso come sempre nella capacità della magistratura", conclude.