Celle Ligure, vandali distruggono la carrozzina di un bimbo malato di Sma

16:38 - Un gesto ripugnante quello avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 aprile a Celle Ligure: ignoti vandali hanno sfondato la porta del garage della famiglia del piccolo Diego, un bimbo di 5 anni malato di Sma (atrofia muscolare spinale) e hanno distrutto senza alcuna pietà la sua carrozzina elettrica.

La carrozzella era per il bambino il mezzo indispensabile per spostarsi, e una volta distrutta Diego è stato costretto all'immobilità assoluta: "Come se lo avessero amputato" hanno detto disperati i genitori al quotidiano "Secolo XIX". I danni sono irreparabili per una carrozzina molto costosa e la famiglia non sarebbe in grado di provvedere da sola (e in tempi rapidi) all'acquisto di una nuova sedia a rotelle. "L’intero sistema posturale - ha raccontato mamma Barbara - è stato creato su misura tramite calco ma è stato distrutto. Solo questo costa più di mille euro. Anche il joystick di movimento è completamente demolito. Sono entrambi componenti fondamentali e costosi."

Per fortuna la solidarietà non è mancata, e grazie all'intervento dell'Asl che ha ordinato subito una nuova attrezzatura, il piccolo Diego potrà tornare a correre sulle sue "gambe" artificiali insieme agli altri bambini. Dieghino, molto conosciuto in paese, è anche il piccolo amico di Brumotti, il ciclista di Striscia la Notizia che dopo averlo conosciuto si è fatto portavoce per la lotta contro la Sma.