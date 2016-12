Cattolica, ha il velo islamico: niente stage in hotel per una giovane

13:24 - Un hotel di Cattolica, sulla riviera riminese, ha negato uno stage a una studentessa 17enne di origine marocchina perché indossa il velo islamico. "Mi avrebbero accettata - ha spiegato lei - solo se lo avessi tolto". La ragazza, iscritta al IV° anno dell'Istituto superiore per il turismo, avrebbe dovuto fare 3 settimane alla reception, ma la direzione dell'hotel l'ha esclusa, perché "gli stagisti si devono comportare e vestire in un certo modo".

"Io discriminata a priori" - La vicenda, segnalata sul sito di un giovane giornalista nato in Marocco che vive nel riminese, Brahim Maarad, è stata ripresa dai media locali. La studentessa ha commentato: "Mi hanno discriminata ancora prima di vedere le mie capacità e competenze solo per un foulard che è segno irrinunciabile della mia fede e identità culturale". La ragazza ha poi svolto lo stage nel municipio di un Comune della zona, con mansioni che però nulla hanno a che fare con le materie studiate a scuola.



L'hotel: "Il nostro compito è fare accoglienza" - "Quando la scuola ci ha contattati - ha spiegato il direttore dell'albergo al Corriere Romagna - abbiamo fatto presente che la studentessa non avrebbe potuto indossare il velo relazionandosi con i clienti. Così come non accettiamo piercing, orecchini particolarmente vistosi, capigliature stravaganti. Il nostro regolamento è chiaro, la religione non c'entra nulla. Il nostro compito è fare accoglienza. Un cappuccino servito con un sorriso è più buono, con un velo il sorriso non si vede".



Federalberghi: "Un errore dell'hotel" - Critico il presidente regionale di Federalberghi, Sandro Giorgetti: "E' un errore impedire a questa ragazza di svolgere lo stage - ha detto al Resto del Carlino - i colleghi hanno sbagliato".



Un caso analogo tre anni fa -Tre anni fa una ragazza, Halima, che frequentava l'istituto alberghiero, aveva dovuto rinunciare allo stage causa velo, perché quell'abbigliamento - le era stato detto dall'hotel dove avrebbe dovuto lavorare - va "contro la politica aziendale".