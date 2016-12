Caso Scajola, la Rizzo sarà estradata

22:26 - Chiara Rizzo tornerà in Italia. La Corte d'Appello di Aix En Provence infatti ha accolto la richiesta di estradizione della moglie di Amedeo Matacena, il latitante condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, che, secondo i pm, l'ex ministro Claudio Scajola ha aiutato a fuggire. La Rizzo è stata fermata all'aeroporto di Nizza lunedì. Sarà trasferita nel carcere di Imperia o in quello di Genova Pontedecimo, dove dovrebbe rimanere per qualche giorno.

La moglie di Matacena ha accolto in lacrime la decisione della Corte d'appello francese, alla quale la Rizzo stessa aveva ribadito la volontà di tornare al più presto in Italia. Subito dopo la pronuncia del giudice, alla donna è stato consentito di vedere la figlia, che ha abbracciato piangendo. Poi è stata nuovamente accompagnata in carcere.



Nei prossimi giorni Chiara Rizzo sarà accompagnata alla frontiera di Ventimiglia (Imperia), dove sarà presa in consegna dagli uomini della Direzione investigativa antimafia e trasferita in carcere.