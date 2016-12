2 marzo 2014 Carnevale, la Kostner "vola" a Venezia: "Vedere la città dall'alto è splendido" La campionessa olimpionica si esibisce come un'aquila sul campanile di San Marco sulle note de "L'Inverno" di Vivaldi Tweet google 0 Invia ad un amico

17:54 - Sulle note de L'Inverno di Vivaldi Carolina Kostner ha spiccato oggi il volo dal campanile di San Marco per la tradizionale discesa dell'aquila. La campionessa olimpionica era avvolta in un costume, disegnato da Francesco Briggi, intitolato alla Natura, cosparso di brina, ghiaccio e licheni.

La pattinatrice non ha tradito l'emozione dimostrando coraggio per la lunga discesa dall'alto campanile, una performance completata da lancio di grandi coriandoli. Atterrata in una piazza San Marco non del tutto piena, complice il maltempo, la Kostner ha affermato: "E' stata un'esperienza bellissima, fantastica, vedere Venezia dall'alto è splendido". Poi ha aggiunto: "Stupita da chi non si aspettava la mia naturalezza durante l'esibizione".