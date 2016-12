21:38 - Tragico incidente a Capalbio, in provincia di Grosseto. Un uomo di 63 anni è rimasto ucciso per un colpo partito accidentalmente dal suo fucile. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il cacciatore era uscito per fare una passeggiata e aveva portato con sé l'arma. Dopo averla appoggiata ai piedi di un albero, l'uomo si stava sedendo quando è partito uno sparo che lo raggiunto al torace.