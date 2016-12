Caos in Comune Venezia:stop seduta

16:47 - Il Consiglio comunale di Venezia, riunito per la prima volta dopo le dimissioni del sindaco Giorgio Orsoni per il caso Mose, è stato sospeso per le proteste scoppiate tra il pubblico in aula. In particolare, un cittadino, che ha aggredito verbalmente i gruppi del centrosinistra, è stato portato fuori dalla polizia municipale. Poco prima, Orsoni era intervenuto dichiarando: "Non ho nessuna intenzione di ricandidarmi, né con né senza il partito".