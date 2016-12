Camorra, Cc arrestano un latitante

20:48 - I carabinieri di Marcianise hanno arrestato il latitante Luigi Autiero, 49 anni, ex affiliato al clan dei Casalesi e vertice del clan Autiero di Gricignano d'Aversa (Caserta). E' stata così eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della DDA partenopea. Autiero è stato preso in un'abitazione di Castel Volturno, nel corso di un blitz al quale hanno preso parte una ventina di militari.