30 agosto 2014 Calabria, sbarca auto con bara sul tetto:

i passeggeri si giocano i numeri al lotto Sembrerebbe che l'anziano alla guida della sua utilitaria sia stato in Sicilia per acquistare a prezzi competitivi la cassa da morto e quindi stesse rientrando a Villa San Giovanni con il suo ultimo acquisto

17:35 - Doveva essere una classica giornata di partenze: in coda agli imbarchi del porto di Villa San Giovanni per dirigersi in Sicilia. Ma quando è sbarcata questa utilitaria gialla con tanto di bara sul tetto si è capito subito che si trattava di un giorno difficile da dimenticare. Questa foto sta facendo il giro del Web. Un passeggero che attendeva di imbarcarsi ha immortalato, incredulo, una persona anziana alla guida della sua auto gialla e una cassa da morto, legata alla buona, sul tetto. Bisogna sperare e capire se la cassa fosse vuota o piena. Ma sembrerebbe che l'anziano sia stato in Sicilia per acquistare a prezzi competitivi la cassa da morto e quindi stesse rientrando in Calabria, con il suo ultimo acquisto. Inutile dire che subito è scattata la corsa alla vicina ricevitoria del lotto per i numeri da giocare: 66 (bara vuota), 12 (traghetto), 20 (meraviglia).