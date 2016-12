13:42 - Per lo Stato era un'invalida e percepiva l'indennità d'accompagnamento ma faceva la spesa e giocava al lotto in totale autonomia. La guardia di finanza in Calabria ha scoperto e denunciato una donna che percepiva un assegno previsto per le persone totalmente invalide ma svolgeva ogni attività senza l'aiuto di altri o di supporti medicali camminando da sola. Sequestrato preventivamente un appartamento di proprietà.

Denunciati anche i due figli della donna, l'accusa è avere attestato in modo falso lo stato di necessità della madre. Uno dei due, dipendente pubblico, è accusato pure di avere beneficiato di permessi lavorativi per assistere la donna. L'indennità di accompagno illecitamente percepita è stata quantificata in 23.600 euro. Il sequestro preventivo dell'appartamento è relativo all'ammontare della somma indebitamente ricevuta.