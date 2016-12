18:30 - Il calciatore belga-indonesiano della Roma, Radja Nainggolan, è stato segnalato dai carabinieri alla Procura di Cagliari per avere picchiato la moglie, durante una lite per strada avvenuta a Cagliari domenica pomeriggio. Il calciatore avrebbe colpito la donna per motivi di gelosia. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una telefonata da parte di un testimone. Nainggolan nega l'aggressione con un tweet e la compagna lo scagiona.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma di Cagliari, una telefonata di un passante ha segnalato una furibonda lite. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno identificato il calciatore belga e la moglie, originaria di Serramanna (Cagliari), che si trovava a bordo dell'auto in lacrime.



La moglie Claudia: "Solo un diverbio" - A quanto pare dopo una discussione, forse legata alla gelosia, Nainggolan avrebbe colpito la moglie, provocandole lesioni ed escoriazioni. La giovane donna è stata ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio con una prognosi di venti giorni. Ma la 32enne avrebbe già dichiarato di non voler presentare alcuna denuncia e ha scagionato il marito su twitter: "Chi è che non litiga con il proprio marito? Si è trattato solo di un diverbio"



Ipotesi di reato: maltrattamenti in famiglia - I carabinieri adesso stanno lavorando per ricostruire tutta la vicenda, per capire anche se si è trattato di un episodio isolato oppure se in passato il calciatore si sia reso protagonista di fatti analoghi nei confronti della donna, in quel caso rischia la denuncia per maltrattamenti in famiglia. Intanto hanno inviato alla Procura di Cagliari la segnalazione del caso: l'ipotesi di reato è quella di maltrattamenti in famiglia.



La difesa del calciatore - E come si usa sempre più spesso fare tra i personaggi noti, la risposta di Nainggolan, che nega di aver picchiato la moglie, dopo la diffusione della notizia, arriva via Twitter: "Voglio dire una cosa a tutti!!! Dovete fare i c... propri... Problemi in famiglia esistono... Ma mani addosso no!!