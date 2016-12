17:53 - E' morto per fare una foto. E' successo durante su ferrata nel Catinaccio D'Antermoia (Bolzano). La vittima è un 70enne, precipitato durante un'escursione con la moglie e i due figli. Non aveva il kit da ferrata quando a un tratto, per fare una foto, ha perso l'equilibrio precipitando per centinaia di metri. A dare l'allarme sono stati i familiari, in stato di shock. Sul posto il soccorso alpino.