Blitz antidroga a Catania: spaccio tra i bambini, arrestate anche 6 donne

09:35 - I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno smantellato un market della droga a conduzione familiare nel quartiere di San Giovanni Galermo. Madre, padre e figlio gestivano dalla loro abitazione un cospicuo traffico di sostanze stupefacenti per un giro di affari di circa 10-15 mila euro al giorno. I tre avevano messo in piedi una vera e propria associazione finalizzata allo spaccio dove ognuno aveva il suo ruolo: dai pusher con il volto coperto alle custodi della droga incaricate di nascondere cocaina e marijuana nelle rispettive abitazioni all'interno dello stesso palazzo. Pronti a tutto pur di rifornire l'intera piazza, spacciavano addirittura in mezzo ai bambini. Tra gli arresti, sono finite in manette anche sei donne.