Bimbe uccise,Scola:fatti terribili

18:18 - "Terribili uccisioni che si ripetono nelle nostre terre": fa sentire la sua voce l' arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, dopo la serie di omicidi, con vittime uomini, donne e anche bambini, avvenuti nelle ultime settimane. "Come non avere - aggiunge - il cuore trafitto per l'odierna tragedia di Lecco?". Quest'ultimo episodio ha visto coinvolte una madre e le sue tre figlie, uccise a coltellate dalla donna, che ha confessato: "Ero disperata".