Berlusconi: servizi? Non so quando

15:12 - "No, no, non inizio lunedì". Così Silvio Berlusconi ha risposto sull'avvio del suo servizio sociale alla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone. "Quando? Non lo so - ha risposto - sto aspettando una telefonata". Il leader di Forza Italia si è detto "non preoccupato" dell'esperienza che lo attende. Il direttore generale dell'istituto, Paolo Pigni, a proposito dell'arrivo di Berlusconi, ha affermato: "Io non ne so nulla e lunedì ho altri programmi".