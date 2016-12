Le prescrizioni "classiche" imposte a Silvio Berlusconi dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali non hanno compromesso l' "agibilità politica". I confini stabiliti dai giudici, come il poter uscire di casa dalle 6 alle 23, il dover rimanere in Lombardia eccetto dal martedì al giovedì fino alle 11 di sera quando potrà recarsi a Roma, il divieto di recarsi all'estero, potranno essere 'oltrepassati' di volta in volta solo con una specifica autorizzazione dei magistrati.

Ecco allora alcuni esempi di come si dovrebbe muovere il leader di Forza Italia.