09:21 - Baby bulli scatenati che si divertono a picchiare persone indifese. Un operaio 56enne venerdì scorso è stato picchiato da due ragazzini di 12 e 13 anni che improvvisamente sono usciti da un'auto e lo hanno aggredito e gettato a terra, mentre l'uomo era intento a pulire un portone. Si è fratturato il femore e domani subirà un intervento chirurgico per colpa della insana bravata dei due ragazzini, pare filmata anche con un telefonino.

La madre dei bulli, almeno così si è presentata tra i commentatori scatenati sul web, ha scritto: "Sono io la mamma degli animali. E' giusto definirli bestie! sì, perché un genitore come me li educa e poi con gli amici si guastano la testa. Non ho parole per un gesto simile, ho il cuore a pezzi". La vittima, che ha un diploma di maestro elementare e per anni si è dedicato al doposcuola dei ragazzi, dal suo letto d'ospedale ha detto: "Non li perdono".